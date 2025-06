Vincenzo Albanese vence na Volta à Suíça, Romain Grégoire mantém amarela

Albanese respondeu a um ataque a cerca de 600 metros da meta para se impor em 3:55.57 horas, após os 177 quilómetros entre Aarau e Schwarzee, batendo o suíço Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) e o britânico Lewis Askey (Groupama FDJ).



“Fiz o que era preciso no último quilómetro. Inicialmente devia puxar pelo [Madis] Mihkels, mas segui o Quinn Simmons e a 200 metros do fim decidi ir a fundo”, confessou Albanese, que aos 28 anos conquistou o terceiro triunfo na carreira, o primeiro em provas da World Tour.



A 600 metros da meta, o norte-americano Quinn Simmons (Lidl Trek) atacou ao colar em Jan Christen, que tinha saído do pelotão a 2,6 quilómetros da meta no Lago Negro, com o trio que acabou no pódio a segui-lo, sendo que Albanese foi na roda de Askey, até ele próprio desferir novo ataque, a 200 metros do fim, e vencer.



O francês Romain Grégoire (Groupama FDJ) integrou o pelotão e manteve a camisola amarela, com 25 segundos de avanço para o compatriota Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels).



Já o português João Almeida chegou em 44.º, com o mesmo tempo do vencedor, perdendo quatro lugares, para 29.º, a 3.23 minutos.



O seu colega de equipa António Morgado foi 19.º, igualmente no mesmo tempo, e subiu seis posições, para 66.º, a 10.24, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) foi 112.º, a 3.13, e caiu 17 posições, para 106.º, a 14.39.



Rui Costa (EF Education-EasyPost) acabou em 129.º, a 8.12, e baixou 50 degraus, para 120.º, a 18.36.



Terça-feira disputa-se a terceira etapa, com 195,6 quilómetros entre Aarau e Heiden, com alguma montanha na parte final.