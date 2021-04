Vincenzo Nibali vai ser operado após fratura no braço direito

“Exames clínicos revelaram uma fratura do rádio direito para Vincenzo Nibali. Uma cirurgia foi agendada para amanhã [quinta-feira], para reduzir a fratura. Depois, será possível avançar uma possibilidade sobre o tempo de recuperação e a participação de Vincenzo na Volta a Itália”, pode ler-se numa curta nota da equipa, publicada na rede social Twitter.



Segundo a formação norte-americana, o ‘Tubarão de Messina’, de 36 anos, foi examinado no hospital de Lugano, em Itália, após uma queda da parte da manhã, temendo-se que o veterano possa falhar o Giro.



Nibali, de resto, já venceu as três grandes Voltas: a Vuelta em 2010, o Giro em 2013 e 2016, e o Tour em 2014, entre outros triunfos de monta. Procurava este ano um terceiro na ‘sua’ ‘corsa rosa’.



Em 2020, acabou a corrida no sétimo lugar, numa edição em que estiveram em destaque vários dos novos valores do ciclismo, como João Almeida (Deceuninck-QuickStep), quarto, mas sobretudo o vencedor, o britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), e o segundo classificado, o australiano Jai Hindley (Sunweb).



A Volta a Itália de 2021 arranca em Turim em 8 de maio, correndo até ao final desse mês e até Milão.