Vingegaard desiste do Paris-Nice

Com a desistência de Vingegaard antes do arranque dos 209,8 quilómetros entre Saint-Julien-en-Saint-Alban e Berre l'Étang, o português João Almeida (UAE Emirates) subiu ao terceiro lugar da corrida francesa.



Almeida está a 40 segundos do líder, o norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), com o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) a subir ao segundo lugar, a 36.



O duas vezes vencedor do Tour caiu a meio da tirada de quinta-feira, na subida à côte de Tréves, e ficou com um corte no lábio, sendo que, após a chegada, foram visíveis mazelas numa mão, tendo perdido a liderança para Matteo Jorgenson.



“Infelizmente, Jonas Vingegaard não vai começar a etapa de hoje do Paris-Nice. A nossa equipa médica decidiu que o melhor para ele é recuperar da queda de ontem (quinta-feira) em casa e focar-se nos seus próximos objetivos da temporada”, lê-se numa mensagem da Visma-Lease a Bike na rede social X.



A equipa neerlandesa não detalhou mais nenhum pormenor sobre os problemas físicos apresentados por Vingegaard.