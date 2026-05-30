Vingegaard imparável rumo à vitória na Volta a Itália





(Com Lusa)

No final dos 200 quilómetros da 20.ª e penúltima etapa, entre Gemona del Friuli e Piancavallo, Vingegaard venceu em 5:03.55 horas, menos 1.15 minutos do que o austríaco Felix Gall (Decathlon) e do que o australiano Jay Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), com Eulálio em sétimo, a 2.03.Na geral, Vingegaard, que vai completar a trilogia de triunfos nas gerais das três grandes Voltas, tem 5.22 minutos sobre Gall e 6.25 sobre Gall, com Afonso Eulálio a ocupar o sexto posto, a 9.39, assegurando a camisola branca, da juventude.No domingo, a 21.ª e última etapa será de consagração para o dinamarquês, com um percurso de 131 quilómetros, com partida e chegada a Roma.