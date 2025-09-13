Vingegaard resolve `suspense` na Vuelta
O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) assegurou hoje virtualmente a vitória na 80.ª Volta a Espanha, ao impor-se na 20.ª etapa, na qual o português João Almeida (UAE Emirates) confirmou o seu segundo lugar na geral.
Vencedor das edições de 2022 e 2023 do Tour, Vingegaard foi hoje o mais forte na Bola del Mundo, cortando a meta isolado no final dos 165,6 quilómetros desde Robledo de Chavela com o tempo de 3:56.23 horas, sendo 11 segundos mais rápido do que o seu colega norte-americano Sepp Kuss e 13 do que o australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), que foi terceiro.
Aos 28 anos, o dinamarquês prepara-se para conquistar a sua terceira grande Volta, à frente do português João Almeida, que hoje foi quinto a 22 segundos e é segundo na geral, a 1.16 minutos. O britânico Thomas Pidcock (Q36.5) fecha o pódio da geral, a 3.11 minutos.
No domingo, a última etapa da 80.ª edição consagrará Vingegaard, no final dos 111,6 quilómetros entre Alalpardo e Madrid, numa jornada em que Almeida igualará o melhor resultado de sempre de um português na Vuelta, replicando o segundo lugar alcançado por Joaquim Agostinho na edição de 1974.
