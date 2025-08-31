Vingegaard vence nona etapa e ganha tempo a João Almeida

No final dos 195,5 quilómetros, entre Alfaro e a Estação de Esqui de Valdezcaray, Vingegaard venceu isolado, em 4:32.10 horas, menos 24 segundos do que o britânico Thomas Pidcock (Q36.5) e do que João Almeida, segundo e terceiro, respetivamente.



Na geral, Traeen, que foi 17.º a 1.46 minutos, manteve a liderança, mas agora com apenas 37 segundos de avanço sobre Vingegaard e 1.15 sobre João Almeida.



Na segunda-feira, o pelotão da 80.ª edição da Vuelta tem o primeiro dia descanso, regressando à estrada na terça-feira, para uma ligação de 175,3 quilómetros, entre o Parque da Natureza Sendaviva e o El Ferial Larra Belagua, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.

