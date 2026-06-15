Viriato Sampaio pede “averiguação da regularidade” das eleições do Vitória

A candidatura liderada pelo sócio número 1.994 dos vimaranenses promete, em comunicado, aguardar “com serenidade, respeito institucional e sentido de responsabilidade” a pronúncia do Conselho de Jurisdição e do Conselho Vitoriano sobre o ato em que recolheu 2.026 votos, menos dois do que a lista D, encabeçada por Rui Rodrigues e declarada vencedora.



“Este pedido resulta da existência de um conjunto de dúvidas e preocupações relativas ao processo eleitoral, as quais entendemos dever submeter à análise das instâncias estatutariamente responsáveis pela defesa da legalidade e da verdade eleitoral no seio do nosso clube”, informa a nota.



Após conhecidos os resultados das eleições, em que votaram 6.642 sócios e concorreram quatro listas, Viriato Sampaio considerou que o presidente em exercício da mesa da assembleia-geral (MAG), João Henrique Faria, deveria ter tido o “bom senso” de promover uma recontagem dos votos, numa conferência de imprensa realizada no domingo.



O candidato da lista C considerou também “indispensável” o Vitória de Guimarães esclarecer “quantos sócios solicitaram o exercício do voto por correspondência”, após ter reunido informações de que foram contabilizados 33 votos por correspondência, após 120 pedidos de voto por sócios nessa condição.



O presidente da MAG salientou, num comunicado hoje divulgado, que o ato eleitoral decorreu de “forma exemplar”, com todos os elementos afetos às quatro listas nas sete mesas de voto a aprovarem as contagens e a assinarem as respetivas atas, e considerou não fazer sentido efetuar recontagem sem haver indício de erro.



Viriato Sampaio realça ainda que “não pretende ganhar eleições na secretaria”, mas sim “assegurar que todos os procedimentos eleitorais respeitam integralmente os estatutos e os princípios de transparência, igualdade e genuinidade do sufrágio que devem nortear a vida democrática do Vitória”.



A lista C defende que “a repetição do ato eleitoral constituirá a única solução compatível com a defesa da legalidade e da vontade dos associados” se da apreciação dos órgãos competentes “resultar a confirmação de violações estatutárias com aptidão para influenciar o resultado eleitoral” e promete “encerrar este capítulo” se não se verificarem fundamentos para a repetição.



Num clube em que cada sócio tem direito a um voto e os estatutos não preveem realização de segunda volta em atos eleitorais, o escrutínio de sábado contou com 6.642 sócios, com Rui Rodrigues a recolher 2.028 votos, Viriato Sampaio a ter 2.026 votos, Belmiro Pinto dos Santos, da lista A, 1.327 e Júlio Vieira de Castro, da lista B, 1.092, tendo-se registado ainda 148 votos em branco e 21 nulos.