Vitória agridoce do Sporting na despedida da Champions de voleibol

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o triunfo por 25-22, 25-22, 19-25 e 25-20 foi insuficiente para ‘roubar’ o terceiro lugar ao Luneburg, com os ‘leões’ a falharem o objetivo por apenas 13 pontos, resultantes do total efetuado em todas as partidas.



A formação de João Coelho despede-se da Liga dos Campeões na quarta e última posição do Grupo D, com seis pontos, os mesmos do Luneburg, que segue para a Taça CEV, enquanto Zawiercie (15) e Resovia Rzeszów (nove) continuam em prova.



Os ‘leões’ voltaram a utilizar o fator casa a seu favor e começaram determinados à procura de agarrar a hipótese de continuar nas competições europeias e, após um início equilibrado, começou a superiorizar-se logo a meio do parcial inicial (13-10).



O Resovia Rzeszów ainda ameaçou (19-18), mas o Sporting rapidamente obteve a mesma vantagem e fechou mesmo o primeiro parcial a seu favor (25-22), abrindo boas perspetivas rumo ao objetivo, contra um adversário com a situação definida.



Com muita resiliência e pontos bem conquistados, o Sporting aguentou a reação da equipa polaca e manteve a indecisão até à etapa final do segundo parcial, que, durante muito tempo, não teve nenhuma das turmas a alcançar uma boa margem.



No entanto, a partir dos 22-19, os ‘leões’ voltaram a galvanizar-se e a tornarem-se superiores ao adversário, arrebatando o segundo ‘set’ pelo mesmo resultado (25-22). O trabalho mais difícil estava conseguido, mas ainda era preciso sentenciá-lo.



Era mesmo isso que parecia que o Sporting iria fazer, ao virar o resultado para seu favor a meio do terceiro parcial (12-9), mas sete pontos consecutivos do Resovia Rzeszów (13-17) ditaram a história deste ‘set’ decisivo para as ambições ‘leoninas’.



Desta forma, os polacos conquistaram esse parcial (19-25), pese embora a grande reação sportinguista no quarto ‘set’, carimbando mais uma fantástica vitória, que, contudo, deixa um sentimento agridoce, após quatro derrotas nos primeiros jogos.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Resovia Rzeszów, 3-1.



Parciais: 25-22 (28 minutos), 25-22 (27), 19-25 (27) e 25-20 (30).







Sob a arbitragem do checo Vlastimil Kovar e do belga Koen Luts, as equipas alinharam:



- Sporting: Sergey Grankin, Jonas Aguenier, Kelton Tavares, Edson Valencia, Lourenço Martins e Jan Galabov. Jogaram ainda Gonçalo Sousa (libero), Tiago Pereira, Nicolás Perren (líbero) e Jan Pokersnik.



Treinador: João Coelho.



- Resovia Rzeszów: Marcin Janusz, Mateusz Poreba, Cezary Sapinski, Jakub Bucki, Artur Szalpuk e Yacine Louati. Jogaram ainda Michal Potera (líbero), Pawel Zatorski, Klemen Cebulj, Karol Butryn, Erik Shoji (líbero), Wiktor Nowak e Beau Graham.



Treinador: Massimo Botti.







Assistência: Cerca de 1.250 espetadores.