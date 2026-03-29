Vitória de Guimarães e Benfica conquistam Taça de Portugal de polo aquático
O Vitória de Guimarães conquistou hoje a Taça de Portugal em polo aquático, impondo-se ao Fluvial, por 15-12, enquanto o Benfica venceu em femininos, superiorizando-se ao Pacence, por 24-6.
Na piscina municipal da Guarda, minhotos e lisboetas renovaram as conquistas da época passada.
Na final masculina, após o 4-4 no fim do primeiro período, os vitorianos fizeram 4-2 e 3-1 nos parciais seguintes, de pouco valendo ao Fluvial a reação final com 5-3 a seu favor no quarto tempo.
“Desde a época de 2018/2019 que o Vitória ganhou quase todos os campeonatos. Um ganhou o Fluvial e outro não aconteceu devido ao covid-19. Por isso, penso que já podemos falar em hegemonia, embora tenhamos bons adversários como é o caso do Fluvial. Agora queremos repetir o triplete como sucedeu no ano passado”, analisou o treinador Vítor Macedo, após a terceira Taça de Portugal para os vimaranenses.
O claro favoritismo do Benfica na competição feminina confirmou-se, com claros 6-1, 7-2, 5-2 e 6-1 a conferir um triunfo expressivo às encarnadas.
“O Benfica está, nesta altura, num patamar mais elevado do polo aquático nacional e isso é algo feito sobretudo com trabalho. O mérito é das jogadoras, que conseguem motivarem-se constantemente para fazer algo complicado: mais difícil do que chegar ao topo e mantermo-nos. E o Benfica trabalha diariamente para conseguir isso”, reagiu o treinador António Machado.
Esta época, tanto o Vitória de Guimarães como o Benfica já conquistaram a Supertaça.
