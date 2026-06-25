Vitória de Guimarães lamenta morte de antigo extremo Mané

"O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Manoel Ribeiro Chagas, mais conhecido por Mané, vítima de doença prolongada”, lê-se na nota hoje publicada no site oficial, a propósito do antigo jogador que morreu na segunda-feira e cujo corpo foi cremado na terça-feira, em Matosinhos.



Natural de Belo Horizonte, cidade do estado brasileiro de Minas Gerais, o ex-jogador representou os vimaranenses nas épocas 1977/78 e 1978/79, tendo disputado 49 jogos oficiais e apontado 24 golos pelo emblema que foi sexto classificado nessas duas edições do principal campeonato luso.



O atacante brasileiro notabilizou-se ainda nos 'axadrezados' do Bessa, que representou entre 1974 e 1977, com 28 golos em 80 partidas, tendo conquistado duas edições da Taça de Portugal, nas finais perante Benfica (2-1), em 1974/75, e Vitória de Guimarães (2-1), em 1975/76, época em que foi ainda vice-campeão nacional.



Mané competiu ainda no principal escalão luso ao serviço do Sporting de Espinho, na época 1979/80, antes de representar União de Lamas e Amarante.



