Vitória de Guimarães vence Sporting e sagra-se campeão nacional de polo aquático

Depois de duas vitórias, por 16-9 e 20-12 nos dois primeiros encontros, os vimaranenses impuseram-se hoje na piscina do Sporting.



Finalistas vencidos em 2023/24, ante o Fluvial Portuense, os vimaranenses somaram o quinto título de campeão, que juntam aos conseguidos em 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.



O Salgueiros, com 15 troféus, o último em 2012/13, é o recordista de títulos, enquanto o Vitória de Guimarães soma cinco e segue na terceira posição da tabela, atrás também do Algés e Dafundo (11).



Apesar de ter já quatro títulos, o Sporting não vence o campeonato masculino desde 1929, há quase um século, enquanto a última conquista da formação de Guimarães data de 2023.