Vitória Oliveira em 40.ª lugar na meia maratona feminina do Mundial de marcha atlética

A marchadora do Porto completou o percurso de 21 quilómetros em 1:46.12 horas, debaixo do sol forte da capital federal brasileira, com os termómetros a marcarem 28° graus.



A peruana García León foi a vencedora da prova, com 1:35.00, seguida pela mexicana Alejandra Ortega e pela espanhola Aldara Meilán, que completaram o circuito, com as marcas de 1:35.21 e 1:35.38, respetivamente.



O campeonato do Mundo de equipas, de marcha, que pela primeira vez foi disputado no hemisfério Sul, juntou mais de 300 atletas, de 40 países, e teve como novidade a estreia de novas distâncias: maratona (42,195 km) e meia maratona (21,097 km).



“Já não é a primeira vez que compito em climas difíceis, então eu sabia que precisava ser devagar, com paciência. Efetivamente, competir na hora do almoço, com este sol arrasador foi difícil, ainda assim, estou satisfeita”, declarou à Lusa Vitória Oliveira.



Em Brasília, Portugal contou com cinco atletas em competição: Joana Pontes, Vitória Oliveira, Isabel Luís, Eduardo Camarate e João Vieira.



