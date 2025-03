Vitória pede repetição de jogo de voleibol

Em comunicado emitido hoje, os vimaranenses afirmam que os gondomarenses tiveram três descontos de tempo no segundo set do jogo realizado em 16 de fevereiro, alegando que dois é o máximo permitido pelas regras, e acusam o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) de recusar receber as alegações do protesto.



"A resistência em reconhecer um erro, escolhendo o caminho de nada fazer para o reparar, fere gravemente a verdade desportiva da competição. O Vitória Sport Clube procura apenas ver reposta a integridade da competição através da repetição do jogo em causa", refere a nota.



O clube minhoto realça que a equipa adversária solicitou o primeiro pedido de tempo aos 16:14 minutos do segundo set, o segundo pedido aos 18:17 minutos e o terceiro aos 21:20, num encontro dos quartos de final que o Ala de Gondomar venceu por 3-0 (25-17, 26-24 e 25-19).



"A concessão de três ou mais “tempos” num set é expressamente proibida pelas regras oficiais de voleibol da FIVB [Federação Internacional de Voleibol] 2021-2024. O artigo 15.1. estabelece o número de interrupções de jogo regulamentares: dois “tempos” e seis substituições por set", detalha o comunicado.



Os vitorianos indicam que a equipa jogou "sob protesto" após a concessão do terceiro tempo e alegam que, após o final do encontro, o primeiro árbitro pressionou o capitão de equipa a "assinar rapidamente o boletim de jogo", recusando-se "a conceder o tempo necessário" para que se procedesse "ao registo pormenorizado do protesto".



Mais tarde, o Vitória de Guimarães apresentou as alegações de protesto, por escrito, ao Conselho de Disciplina da FPV, que se recusou "a aceitar ou a receber as alegações por considerar que não foram cumpridas as formalidades essenciais", abstendo-se de "conhecer a matéria de facto do protesto, o flagrante erro de arbitragem verificado", lê-se ainda na nota.



Com o desfecho do jogo de 16 de fevereiro, o Ala de Nun'Álvares de Gondomar apurou-se para a 'final four' da Taça de Portugal, tendo encontro marcado com o Benfica, no sábado, a partir das 18:00, em Matosinhos. A outra meia-final opõe o Castêlo da Maia ao Leixões, no mesmo local, às 15:00.