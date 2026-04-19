Vitória-relâmpago de Arthur Fils em Barcelona





(Com Lusa)





Fils, número 30 do ranking mundial, superou o 15.º da hierarquia pelos parciais de 6-2 e 7-6 (7-2), num encontro disputado em terra batida e que teve a duração de um hora e 41 minutos.O tenista francês, de 21 anos, conquistou o quarto título da carreira no circuito ATP, depois de já ter vencido em Tóquio e Hamburgo, ambos em 2024, e em Lyon, em 2023.