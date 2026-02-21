Mais Modalidades
Atletismo
Vitórias portuguesas no meeting de Ourense para Pedro Buaró e Eliana Bandeira
Os portugueses Pedro Buaró, no salto com vara, e Eliana Bandeira, no lançamento do peso, venceram hoje os seus concursos no meeting de atletismo de Ourense, em que Gerson Baldé voltou a passar dos oito metros no comprimento.
Pedro Buaró estabeleceu um recorde do meeting no salto com vara, com 5,60 metros, conseguidos à segunda tentativa, depois de um percurso limpo até então. Mandou subir a fasquia para os 5,77 metros, sem sucesso. Rodrigo Alcobia foi oitavo, com 4,90 metros.
Eliana Bandeira, que está em posição de apuramento para os Mundiais 'indoor' Torun2026 - é 13.ª em 16 vagas -, venceu o concurso do lançamento do peso, com um arremesso de 18,13 metros.
Na mesma prova, Mariana Câmara foi quinta, com 14,24.
Mesmo sem conseguir vencer, desta vez, foi segundo, Gerson Baldé mostrou estar em grande forma no salto em comprimento, com 8,14 metros, muito perto do vencedor, o cubano Jorge Hodelín (8,18).
Tiago Pereira foi sétimo, com 7,34.
Ericsson Tavares foi o melhor dos atletas lusos nos 400 metros, ao ser segundo na corrida B, com 46,17, melhor marca nacional do ano, enquanto André Franco foi o quarto na mesma corrida, com 47,46.
Ricardo Santos foi terceiro na série C, com 47,78, enquanto na séria A competiu Omar el Khatib, vencedor em 46,71, e João Coelho, segundo em 47,12.
Os cinco quatrocentistas lusos são os mais fortes candidatos à estafeta 4x400 metros que vai estar nos Campeonatos do Mundo.
Carina Pereira correu os 400 metros, para ser segunda na meta, com 54,07.
Anabela Neto foi segunda no salto em altura, com 1,75 metros, melhor registo luso do ano. Marta Araújo foi terceira, com 1,70, e Ana Leite quinta, com 1,60.
Rafal Santos apurou-se para a final dos 60 metros barreiras, com 7,91, melhorando na final, em que foi quarto, para 7,87 segundos.
João Fontela foi quinto, numa das meias-finais dos 60 metros barreiras, com 8,77.
Beatriz Castelhano foi terceira nos 60 metros, com 7,33, e Beatriz Andrade quinta, com 7,40. Numa das meias-finais, Andrade fizera um recorde pessoal, a 7,33.
David Garcia venceu uma das séries secundárias de 800 metros, em 1.48,52. Nuno Cordeiro, Nuno Alves e Alexandre Lucas ficaram mais atrás.
Eliana Bandeira, que está em posição de apuramento para os Mundiais 'indoor' Torun2026 - é 13.ª em 16 vagas -, venceu o concurso do lançamento do peso, com um arremesso de 18,13 metros.
Na mesma prova, Mariana Câmara foi quinta, com 14,24.
Mesmo sem conseguir vencer, desta vez, foi segundo, Gerson Baldé mostrou estar em grande forma no salto em comprimento, com 8,14 metros, muito perto do vencedor, o cubano Jorge Hodelín (8,18).
Tiago Pereira foi sétimo, com 7,34.
Ericsson Tavares foi o melhor dos atletas lusos nos 400 metros, ao ser segundo na corrida B, com 46,17, melhor marca nacional do ano, enquanto André Franco foi o quarto na mesma corrida, com 47,46.
Ricardo Santos foi terceiro na série C, com 47,78, enquanto na séria A competiu Omar el Khatib, vencedor em 46,71, e João Coelho, segundo em 47,12.
Os cinco quatrocentistas lusos são os mais fortes candidatos à estafeta 4x400 metros que vai estar nos Campeonatos do Mundo.
Carina Pereira correu os 400 metros, para ser segunda na meta, com 54,07.
Anabela Neto foi segunda no salto em altura, com 1,75 metros, melhor registo luso do ano. Marta Araújo foi terceira, com 1,70, e Ana Leite quinta, com 1,60.
Rafal Santos apurou-se para a final dos 60 metros barreiras, com 7,91, melhorando na final, em que foi quarto, para 7,87 segundos.
João Fontela foi quinto, numa das meias-finais dos 60 metros barreiras, com 8,77.
Beatriz Castelhano foi terceira nos 60 metros, com 7,33, e Beatriz Andrade quinta, com 7,40. Numa das meias-finais, Andrade fizera um recorde pessoal, a 7,33.
David Garcia venceu uma das séries secundárias de 800 metros, em 1.48,52. Nuno Cordeiro, Nuno Alves e Alexandre Lucas ficaram mais atrás.