Voleibol de praia. Pedrosa e Campos eliminados no Recife

João Pedrosa e Hugo Campos, empenhados na luta pela soma de pontos rumo aos Jogos Olímpicos Paris2024, foram eliminados ao perder o segundo jogo na fase de qualificação, pelos parciais de 21-19, 18-21 e 09-15.A dupla portuguesa, campeã mundial universitária em 2022, estreou-se nas areias do Recife com um triunfo por 2-1 frente aos brasileiros Vinicius Freitas e Heitor Barbosa, com 21-19, 14-21 e 16-14, mas a derrota no segundo jogo ditou a eliminação.Depois de terem entrado na nova época do Circuito Mundial de voleibol de praia (Beach Pro Tour) com o 21.º lugar no Elite 16 de Doha, no Qatar, Pedrosa e Campos terminaram em 25.º a segunda etapa, a decorrer até domingo no Recife.