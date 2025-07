Voleibol feminino do Benfica tem novo treinador

O treinador, de 40 anos, chega à Luz proveniente dos polacos Jastrzebski Wegiel, clube no qual foi adjunto nas últimas três temporadas, depois de, no Brasil, ter liderado, como técnico principal, JF Vólei, Lavras Vólei, Cruzeiro e América.



“É uma alegria imensa chegar a um dos maiores clubes do mundo, uma instituição tão forte. [...] Estou muito feliz, muito honrado de chegar a esta grande instituição e espero fazer um trabalho que agrade muito aos benfiquistas, e que possamos ser muito felizes”, disse, em declarações à BTV.



Henrique Furtado vai ter como principal missão repetir a conquista do título nacional, depois de as ‘encarnadas’ o terem feito em 2024/25, 50 anos depois do último título.



“Na verdade, a equipa fez um grande trabalho. Dar continuidade a esse trabalho, acho que eles fizeram muita coisa muito bem-feita. Claro, agora as coisas serão à minha maneira também, adaptado ao clube, adaptado às novas jogadoras que estão a chegar também. É muito importante manter a base da equipa, jogadoras que mostraram a raça e o sangue que é preciso ter para jogar nesta instituição, e também as novas jogadoras que vêm para agregar, e, tenho a certeza, fazer um grupo ainda mais forte”, afirmou.