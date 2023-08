Volta a Espanha de 2023 arranca em Barcelona

Esta será a segunda vez que a capital catalã vai acolher a partida da Vuelta, depois de já ter acontecido em 1962.A 78.ª edição da Volta a Espanha ocorrerá entre 26 de agosto e 17 de setembro de 2023 com início na cidade de Barcelona e final na cidade de Madrid. O percurso terá um total de 21 etapas com uma distância total de 3169,9 km.As montanhas terão papel de destaque em 2023. Além das já conhecidas Xorret de Catí e Javalambre, há novidades como Larrau, Larra-Belagua, Cruz de Linares, além dos Angliru e Tourmalet .”, disse o diretor geral da prova, Javier Guillén.”, completa.Vingegaard, de 26 anos, vai estar presente na Vuelta ao lado do colega de equipa Primoz Roglic, três vezes vencedor da Vuelta e campeão do último Giro.O dinamarquês vai assim tentar a dobradinha (Tour-Vuelta), algo que nenhum ciclista consegue desde o britânico Chris Froome em 2017.