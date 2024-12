Volta a Espanha de 2025 arranca de Itália

Tal como aconteceu este ano, em que a Vuelta arrancou na região de Lisboa e teve três tiradas "portuguesas", também em 2025 a corrida espanhola apostará em três etapas exclusivamente italianas, a serem disputadas a partir de 23 de agosto.



A jornada inaugural da próxima Volta a Espanha arrancará de Turim, mais concretamente de Reggia di Venaria, rumo a Novara, numa ligação de 183 quilómetros com passagem na subida de Bienca-Tomalino.



A segunda etapa, agendada para 24 de agosto, vai ligar Alba a Limone Piemonte, onde acontecerá a primeira chegada em alto da 90.ª edição, após 157 quilómetros percorridos.



A derradeira tirada em solo italiano vai disputar-se entre San Maurizio Canavese e Ceres, no total de 139 quilómetros e com escalada do Issiglio.



Em 26 de agosto, a quarta etapa ainda começa em território italiano, em Susa, com a caravana a rumar então a Espanha, onde a prova termina em 14 de setembro. O restante traçado será apresentado em 17 de dezembro, em Madrid.



“O início da Vuelta no Piemonte, cenário rodeado de montanhas, história e beleza natural, amplia a lista de lugares internacionais visitados pela corrida espanhola e estreita ainda mais os laços entre os grandes países do ciclismo europeu”, lê-se no comunicado da organização.



Esta será a sexta vez que a Vuelta começa no estrangeiro e a primeira que sai de Itália, depois de Lisboa ter acolhido as partidas de 1997 e 2024, Assen (Países Baixos) a de 2009, Nîmes (França) a de 2017 e Utrecht (Países Baixos) a de 2022.



Em 2026, a Vuelta também sairá do estrangeiro, mais especificamente do Mónaco.