Volta a Espanha. Jonas Vingegaard é o novo líder da prova
O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard é o novo líder da classificação geral da Volta a Espanha, o australiano Jay Vine ganhou a décima etapa da prova.
Jonas Vingegaard é o novo camisola vermelha, tem vantagem de 26 segundos para o segundo classificado, o norueguês Torstein Traeen, e 38 segundos para João Almeida que mantém o terceiro lugar na geral.
O ciclista português, da UAE Emirates, chegou em décimo lugar na tirada e fica a 12 segundos do segundo lugar.
O ciclista português, da UAE Emirates, chegou em décimo lugar na tirada e fica a 12 segundos do segundo lugar.
Tópicos