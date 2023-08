Volta a Espanha. Remco Evenepoel vence terceira etapa e assume liderança da geral

Evenepoel, campeão em 2022, cortou a meta em 4:15.39 horas, ao cabo de 158,5 quilómetros entre Suria e Arinsal, em Andorra, um segundo mais rápido do que um lote de favoritos à vitória final, com o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), bicampeão do Tour, em segundo, e o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) em terceiro.

Nas contas da geral, o belga, que caiu após a meta e abriu o sobrolho, assume a camisola vermelha, de líder da geral, com cinco segundos de vantagem para o espanhol Enric Mas (Movistar), segundo, e 11 para o francês Lenny Martinez (Groupama-FDJ), terceiro.

Na terça-feira, a quarta etapa sai de Andorra la Vella e faz a caravana regressar a Espanha, após a primeira chegada em alto, através de 184,6 quilómetros que terminam em Tarragona.