Volta a Itália de 2026 vai partir da Bulgária

“Partimos em maio passado da Albânia, no próximo ano, será da Bulgária”, assegurou Cairo, à margem de um festival de desporto organizado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport.



Sem dar mais informações, Cairo afirmou que as “grandes partidas do estrangeiro têm um impacto positivo”, tanto no país que as recebe “como para os italianos, que descobrem novos territórios”.



“Dinamizamos as exportações italianas, o Giro é um embaixador do desporto no mundo”, referiu Urbano Cairo.



Esta será a 16.ª vez que o Giro vai começar fora de Itália, metade das quais aconteceram nas últimas 16 edições, com saídas dos Países Baixos (2010 e 2016), da Dinamarca (2012), do Reino Unidos (2014), de Israel (2018), da Hongrie (2022) e da Albânia (2025).



A edição 2026 do Giro vai correr-se de 09 a 31 de maio.