Volta a Itália dedica a Papa Francisco etapa que atravessa Vaticano

A etapa ligará o Vaticano, que recebeu a partida do Giro de 1974, por exemplo, ao Circo Máximo, próximo do Coliseu, na consagração final da 108.ª edição.



“A saída do Vaticano, desejada por Francisco no ano do Jubileu, acrescenta emoção especial a esta etapa”, declarou Mauro Vegni, o diretor da ‘corsa rosa’, numa apresentação hoje realizada em Roma.



Segundo o mesmo, será “uma jornada memorável” que visa homenagear e replicar “a mensagem de esperança” deixada pelo sumo pontífice, que morreu em 21 de abril.



Assim, o fecho do Giro, em ano de Jubileu, terá 143 quilómetros cronometrados para encerrar uma 108.ª edição com início na Albânia, em 09 de maio.