Volta a Itália. Pedersen alcança `hat-trick` e reforça a liderança da geral

No dia em que assinou um contrato vitalício com a equipa norte-americana, Pedersen foi novamente o melhor, impondo-se no final dos 151 quilómetros entre Ceglie Messapica a Matera, com o tempo de 3:27:31 horas, à frente do italiano Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e do britânico Thomas Pidcock (Q36.5), respetivamente segundo e terceiro.



Na geral, o dinamarquês aumentou a diferença para o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), que é segundo a 17 segundos, mas também para o colega checo Mathias Vacek, terceiro a 24.



A sexta etapa liga, na quinta-feira, Potenza a Nápoles, no total de ‘longos’ 227 quilómetros, em que as principais dificuldades estão longe da meta.