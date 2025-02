Volta a Portugal de 6 a 17 de agosto

De resto, não há grandes novidades na planificação da época que arranca no domingo, como habitualmente, na Prova de Abertura.Com mais de 60 dias de competição à sua frente, os ciclistas das nove equipas nacionais regressam à estrada, como é tradição, na região de Aveiro, com os inscritos na Prova de Abertura a percorrerem 158,8 quilómetros entre Vagos e a praia da Torreira (Murtosa).Apenas sete dias depois chega o primeiro momento alto da época, na Figueira Champions Classic – Clássica da Figueira, do escalão UCI ProSeries, o segundo mais importante do calendário internacional.Após terem um primeiro contacto com as equipas do WorldTour na Figueira da Foz, as nove formações nacionais rumam a Sul para partilharem estrada com algumas das principais estrelas do ciclismo mundial, na Volta ao Algarve, a principal corrida disputada em território luso.A única prova por etapas do calendário português da categoria UCI ProSeries disputa-se entre 19 e 23 de fevereiro e precede três clássicas, que antecedem a 42.ª Volta ao Alentejo (26 a 30 de março).A época, que culmina com o 10.º Grande Prémio Anicolor (19 a 21 de setembro), terá 12 provas de um dia, incluindo quatro circuitos, e 10 corridas por etapas, entre as quais se destaca o emblemático Troféu Joaquim Agostinho.Entre 10 e 13 de julho, já depois dos Nacionais (20 a 22 de junho), a 48.ª edição daquele troféu serve como principal teste das formações portuguesas para a prova ‘rainha’ do ciclismo nacional, este ano de regresso às suas datas habituais.Após ter sido antecipada para a última semana de julho na época passada, devido aos Jogos Olímpicos Paris2024, e de ter estado inicialmente agendada entre 30 de julho e 10 de agosto, a 86.ª Volta a Portugal estará na estrada entre 06 e 17 de agosto, de acordo com o calendário publicado no sítio da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) na Internet.Duas semanas depois, e ainda mal recuperados do desgaste da Volta, os corredores nacionais enfrentam a segunda prova mais ‘longa’ do calendário, com o Grande Prémio Jornal de Notícias a estar na estrada entre 31 de agosto e 7 de setembro.Calendário:9 fev: Prova de Abertura.16 fev: Figueira Champions Classic – Clássica da Figueira.19-23 fev: 51.ª Volta ao Algarve.09 mar: 28.ª Clássica da Primavera.16 mar: Clássica de Santo Thyrso.23 mar: Clássica da Arrábida.26-30 mar: 42.ª Volta ao Alentejo.6 abr: Clássica de Viana do Castelo.13 abr: Clássica Aldeias do Xisto.24-27 abr: Grande Prémio ‘O Jogo’.23-25 mai: Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela.30 mai-01 jun: 45.º Grande Prémio Abimota.7-10 jun: Grande Prémio Douro Internacional.20-22 jun: Campeonatos Nacionais.10-13 jul: 48.º GP Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho.27 jul: Grande Prémio de Mortágua – Pedro Silva.6-17 ago: 86.ª Volta a Portugal.20 ago: Circuito de Alcobaça.24 ago: Circuito da Malveira.25 ago: Circuito de Nafarros.31 ago-07 set: 34.º Grande Prémio Jornal de Notícias.14 set: 12 Voltas à Gafa-Bombarral.19-21 set: 10.º Grande Prémio Anicolor.





(Com Lusa)