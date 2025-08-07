Volta a Portugal. Nicolás Tivani (Louletano) vence no alto do Sameiro

Depois de mais de 160 quilómetros percorridos na primeira etapa em linha, os últimos quilómetros foram de seleção no pelotão com ataques de Tiago Antunes (Efapel) e Pedro Silva (Anicolor-Tien). No entanto, o grupo do camisola amarela a fechou nos últimos metros.





Numa chegada à meta em sprint, num grupo com mais de 20 corredores, foi o ciclista da Aviludo - Louletano Loulé, Nicolás Tivani, a cortar a meta em primeiro lugar, depois de 3:56:04 de corrida.





Jesus Peña, da AP Hotels&Resorts/Tavira/SC Farense, cortou a meta em segundo lugar com Brady Gilmore, da equipa Israel Premier Tech Academy, a terminar em terceiro.





Rafael Reis (da Anicolor- Tien) conseguiu chegar à meta no mesmo grupo e mantém a camisola amarela, depois do triunfo no prólogo na Maia.





A segunda etapa acontecerá esta sexta-feira, numa tirada com pouco mais de 167 quilómetros entre Felgueiras e Fafe.