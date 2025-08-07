Em direto
Volta a Portugal. Nicolás Tivani (Louletano) vence no alto do Sameiro

por RTP
Lusa

Na primeira etapa após o prólogo, Nicolás Tivani venceu uma tirada que teve início em Viana do Castelo e terminou no alto do Sameiro. Rafael Reis, da Anicolor, continua a liderar a classificação geral da 86.ª Volta a Portugal em bicicleta.

Depois de mais de 160 quilómetros percorridos na primeira etapa em linha, os últimos quilómetros foram de seleção no pelotão com ataques de Tiago Antunes (Efapel) e Pedro Silva (Anicolor-Tien). No entanto, o grupo do camisola amarela a fechou nos últimos metros.

Numa chegada à meta em sprint, num grupo com mais de 20 corredores, foi o ciclista da Aviludo - Louletano Loulé, Nicolás Tivani, a cortar a meta em primeiro lugar, depois de 3:56:04 de corrida.

Jesus Peña, da AP Hotels&Resorts/Tavira/SC Farense, cortou a meta em segundo lugar com Brady Gilmore, da equipa Israel Premier Tech Academy, a terminar em terceiro.

Rafael Reis (da Anicolor- Tien) conseguiu chegar à meta no mesmo grupo e mantém a camisola amarela, depois do triunfo no prólogo na Maia.

A segunda etapa acontecerá esta sexta-feira, numa tirada com pouco mais de 167 quilómetros entre Felgueiras e Fafe.
Tópicos
