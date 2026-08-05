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Ciclismo
Volta a Portugal parte para a estrada
Um prólogo de 6,5 quilómetros em Lisboa marca hoje o arranque da 87.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, com Artem Nych (Anicolor-Campicarn) em busca da terceira vitória consecutiva, feito somente alcançado por dois corredores.
Vencedor das edições de 2024 e de 2025, o russo, de 31 anos, parte às 17:02, num traçado com partida e chegada na Praça do Império, em Belém, cujo primeiro ciclista, o norte-americano Joshua Lebo (Meridian Racing p/b de La Uz), sai para a estrada às 15:21, e o último, o português Rafael Reis (Anicolor-Campicarn), às 17:19.
Especialista em contrarrelógio, tendo já sido sete vezes o mais rápido na jornada inaugural na Volta a Portugal, em 2016, em 2018 e entre 2021 e 2025, Rafael Reis parte um minuto depois de o dinamarquês Julius Johansen (UAE Emirates), que, em 2026, se impôs nos prólogos do Gran Camino, na Galiza, da Boucles de la Mayenne, em França, e na Volta a Sibiu, na Roménia.
Com a hipótese de igualar o português Joaquim Agostinho, que ganhou a Volta entre 1970 e 1972, e o espanhol David Blanco, recordista de triunfos, que juntou o ‘tri’ entre 2008 e 2010 aos triunfos de 2005 e 2012, Artem Nych parte depois de outros candidatos à vitória final, nomeadamente o francês Alexis Guérin (Anicolor-Campicarn), às 16:28, e o colombiano Jesús David Peña (Efapel), às 16:39, e antes do português Tiago Antunes (Efapel), que sai às 17:13.
Os 119 ciclistas do pelotão partem para o exercício contra o relógio com um minuto de diferença entre si para enfrentarem um percurso totalmente plano.
A 86.ª Volta a Portugal disputa-se entre hoje e 16 de agosto, entre Lisboa e Porto, ao longo de 1.480 quilómetros, da Maia a Lisboa.
Especialista em contrarrelógio, tendo já sido sete vezes o mais rápido na jornada inaugural na Volta a Portugal, em 2016, em 2018 e entre 2021 e 2025, Rafael Reis parte um minuto depois de o dinamarquês Julius Johansen (UAE Emirates), que, em 2026, se impôs nos prólogos do Gran Camino, na Galiza, da Boucles de la Mayenne, em França, e na Volta a Sibiu, na Roménia.
Com a hipótese de igualar o português Joaquim Agostinho, que ganhou a Volta entre 1970 e 1972, e o espanhol David Blanco, recordista de triunfos, que juntou o ‘tri’ entre 2008 e 2010 aos triunfos de 2005 e 2012, Artem Nych parte depois de outros candidatos à vitória final, nomeadamente o francês Alexis Guérin (Anicolor-Campicarn), às 16:28, e o colombiano Jesús David Peña (Efapel), às 16:39, e antes do português Tiago Antunes (Efapel), que sai às 17:13.
Os 119 ciclistas do pelotão partem para o exercício contra o relógio com um minuto de diferença entre si para enfrentarem um percurso totalmente plano.
A 86.ª Volta a Portugal disputa-se entre hoje e 16 de agosto, entre Lisboa e Porto, ao longo de 1.480 quilómetros, da Maia a Lisboa.
(Com Lusa)