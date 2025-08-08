Volta a Portugal. Pau Martí vence a segunda etapa e alcança a camisola amarela
Pau Martí, corredor da Israel Premier Tech Academy, venceu esta sexta-feira a segunda etapa da Volta a Portugal em bibicleta. Artem Nych ainda atacou mas o espanhol foi mais forte a terminar em Fafe e conquistou a camisola amarela.
Pau Martí, de apenas 20 anos, cumpriu os 167,9 quilómetros entre Felgueiras e Fafe em 4:00.33 horas, batendo num sprint restrito o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21), segundo, e o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), terceiro, chegando ambos com o mesmo tempo do vencedor.
Na classificação geral, Pau Martí lidera com 8:00:27. Segue-lhe Artem Nych, a dois segundos, e Rafael Reis caiu para o terceiro lugar. Encontra-se a 15 segundos da liderança.
A terceira etapa em linha, vai acontecer no sábado, e liga Boticas a Bragança, ao longo de 185,2 quilómetros. Nych, da Anicolor-Tien21, e Jesús David Penã, AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense, completaram o pódio.
PAU MARTÍ 🇪🇸— Volta a Portugal (@VoltaPortugal) August 8, 2025
E que vitória na chegada a Fafe! Brutal🔥
Enhorabuena! 👏🏻
📸 Podium Events / Sergio Henriques pic.twitter.com/LNo6RiUV8U
Tópicos