Volta a Portugal. Ruas empedradas do Porto acolhem encerramento que deve consagrar Guérin

O francês, de 34 anos, parte para o último dia da competição com uma vantagem de 01.02 minutos sobre o colega de equipa Artem Nych, vencedor das edições de 2024 e de 2025, e deve subir ao pódio na Avenida dos Aliados com a camisola amarela de uma corrida marcada pela trágica morte de Finlay Tarling, corredor britânico que morreu na sexta-feira, aos 19 anos.





Após a partida simbólica, agendada para as 13:10, junto à Câmara Municipal da Maia, o pelotão de 89 corredores deve atravessar os concelhos da Maia, de Valongo, de Santo Tirso, de Paredes e de Gondomar a um ritmo lento até ao começo do piso empedrado, assim que entrar no centro histórico do Porto pela primeira vez, ao quilómetro 95.A partir daí, a corrida deve acelerar e eventualmente ‘partir-se’ com os ataques dos corredores mais ‘explosivos’ e rápidos, face às subidas curtas que preenchem o circuito entre Porto e Vila Nova de Gaia, com travessias na ponte D. Luís I e na ponte do Infante.Os ciclistas vão cruzar a Avenida dos Aliados por duas vezes, antes de discutirem a vitória à terceira passagem pela emblemática artéria da cidade ‘invicta’, onde estará localizada a meta, ao cabo de 136,9 quilómetros.