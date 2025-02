Volta ao Algarve: Colégio de Comissários anula primeira etapa após falha na chegada

"O presidente do colégio de comissários cancelou a etapa. É mais do que legítimo, justo, é natural, e a forma mais justa de continuarmos com a Volta ao Algarve. A organização teve uma falha, as imagens estão gravadas. Temos lá um bandeira amarela que não atuou a tempo. Os ciclistas vêm a alta velocidade, se calhar deviam estar dois. A própria PSP deveria fazer o seu papel, nota-se nas câmaras que não fez. Vamos manchar a Volta ao Algarve com uma situação destas", explicou aos jornalistas o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), Cândido Barbosa.



O italiano Filippo Ganna (INEOS) cruzou a meta em primeiro lugar, ainda que, numa estrada paralela, dezenas de ciclistas do pelotão tenham passado pela mesma zona, após uma falha na marcação de estrada os ter 'desencaminhado' da reta da meta.