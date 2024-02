Volta ao Algarve. Daniel Martínez inicia defesa do título

Apesar de Martínez estar entre os 175 inscritos nesta "Algarvia", o favoritismo não recai no colombiano, mas sim em Evenepoel, que abriu a época com uma vitória na Clássica da Figueira e que, a partir de hoje, vai lutar pelo seu terceiro triunfo na prova, após os de 2020 e 2022.



Aos 24 anos, o belga da Soudal Quick-Step é um sério candidato a igualar o português Belmiro Silva, único ciclista a ter vencido a Volta ao Algarve por três vezes (1977, 1981 e 1984), um feito que poderá ser alcançado igualmente por Thomas, campeão em 2015 e 2016.



O galês, distinguido com o Prémio Prestígio da 50.ª "Algarvia", lidera um forte contingente da INEOS, que vai alinhar também com Thomas Pidcock e o italiano Filippo Ganna, respetivamente vencedor no Malhão e ‘vice’ na geral final da passada edição, além do promissor neerlandês Thymen Arensman.



Mas é a Visma-Lease a Bike que traz os dois outros grandes "cabeças de cartaz" da única prova portuguesa por etapas do circuito UCI ProSeries, o segundo mais importante do calendário internacional, apresentando-se com o belga Wout van Aert e o norte-americano Sepp Kuss, vencedor da Vuelta2023.



Se Van Aert vai estrear-se no Algarve, Kuss regressa à prova portuguesa, na qual esteve em 2017, com as cores da Rally Cycling, a equipa do segundo escalão mundial que representou antes de dar o salto para o WorldTour na formação neerlandesa.



Entre os favoritos estão também o britânico Tao Geoghegan Hart (ex-INEOS), o vencedor do Giro2020 que se estreia com as cores da Lidl-Trek e está de regresso à competição após a grave queda na última edição da "corsa rosa", ou o português Rui Costa (EF Education-EasyPost), terceiro em 2014 e 10.º no ano passado.



Mas antes de os homens da geral entrarem em ‘cena’, o final da primeira etapa vai hoje oferecer, em Lagos, o protagonismo aos sprinters, nomeadamente ao francês Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels), outra das figuras desta edição.



Os 175 ciclistas, de 25 equipas, 13 das quais no WorldTour, terão 200,8 quilómetros para percorrer desde Portimão, onde a partida simbólica será dada às 11h35.



Em Vila do Bispo, ao quilómetro 161,2, está instalada a única meta volante do dia, que é antecedida pela contagem de quarta categoria de Aldeia dos Matos (37,6) e pela terceira de Nave (96,5).



A chegada à Avenida dos Descobrimentos, em Lagos, está prevista para as 16h46.