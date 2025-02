Volta ao Algarve. Duelo Roglic-Vingegaard à vista

Quer o dinamarquês da Visma-Lease a Bike, quer o esloveno da Red Bull-BORA-hansgrohe escolheram a "Algarvia" para arrancar a época, num reencontro entre dois antigos colegas que lutaram entre si pelo triunfo na Vuelta2023, conquistada pelo norte-americano Sepp Kuss, outro dos nomes sonantes do pelotão que vai alinhar nesta edição.Ao contrário do bicampeão do Tour e do tetracampeão da Vuelta,Os três apresentam-se como principais candidatos ao pódio, mas terão a concorrência da todo-poderosa INEOS, que trará, pela última vez, Geraint Thomas, campeão em 2015 e 2016, que escolheu a prova portuguesa para a sua ‘tournée’ de despedida do ciclismo.Será pouco provável, no entanto, que o vencedor do Tour2018 iguale os recordistas Remco Evenepoel e Belmiro Silva (1977, 1981 e 1984), únicos ciclistas a terem vencido a Volta ao Algarve por três vezes, mas entre os seus colegas há quem possa intrometer-se na luta pela geral, nomeadamente o neerlandês Thymen Arensman, quinto no ano passado.





Pretendentes ao pódio



Entre os pretendentes ao pódio também estão o britânico Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), ainda longe da sua melhor versão depois da grave queda que sofreu no Giro2013, ou o jovem italiano Antonio Tiberi, o quinto classificado da última "corsa rosa".



Embora não sejam candidatos à geral, o belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), vencedor em Tavira no ano passado, o francês Julian Alaphilippe (Tudor), o eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ou o promissor sprinter belga Arnaud De Lie (Lotto) são outras estrelas que vão estar no Algarve.



De Lie é mesmo um dos favoritos ao triunfo esta quarta-feira em Lagos, ponto final dos 192,2 quilómetros da primeira etapa, que arranca às 11h50 em Portimão.



Os 175 ciclistas, de 25 equipas, 13 das quais no WorldTour, encontrarão a única dificuldade da jornada ao quilómetro 97,2, na contagem de terceira categoria de Nave, rumando depois na direção de Vila do Bispo, onde está instalada a meta volante (161,8).



A chegada à Avenida dos Descobrimentos, em Lagos, está prevista para as 16h48.