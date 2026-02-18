Volta ao Algarve em Bicicleta. 52.ª edição sai hoje para a estrada com Almeida como candidato

Na ausência de Vingegaard e da sua Visma-Lease a Bike, o favoritismo recai em João Almeida, o vice-campeão da passada edição, que quer ‘agarrar’ a vitória que lhe escapou no ano passado e concretizar um dos seus objetivos de carreira.



O luso da UAE Emirates chega à única prova portuguesa por etapas do circuito UCI ProSeries ‘rodado’, após ter sido segundo na Volta à Comunidade Valenciana, ao contrário do seu antigo colega espanhol Juan Ayuso, o terceiro classificado da Vuelta2022, com quem nem sempre teve uma relação fácil em corrida e que se estreia hoje com as cores da Lidl-Trek.



É o duelo entre Almeida e Ayuso que maior expectativa causa, mas também Florian Lipowitz terá uma palavra a dizer na luta pela amarela final, com o alemão que foi terceiro e melhor jovem no Tour2025 a liderar uma Red Bull-BORA-hangrohe integrada pelo único antigo vencedor presente, o colombiano Daniel Martínez (2023).



Os três apresentam-se como principais candidatos ao pódio, mas terão a concorrência da ‘todo-poderosa’ INEOS, que vai alinhar com os seus jovens reforços Oscar Onley e Kévin Vauquelin, respetivamente quarto e sétimo classificados na última Volta a França.



A formação britânica é mesmo a que tem um bloco mais forte, já que traz ainda Filippo Ganna, ‘vice’ da ‘Algarvia’ em 2023, Thymen Arensman, quinto em 2024, e Laurens de Plus, o terceiro classificado da passada edição que simplesmente desapareceu do pelotão após desistir da Volta à Suíça em meados de junho.



Entre os pretendentes ao pódio também estão o promissor Paul Seixas, o campeão em título da Volta a França do Futuro de apenas 19 anos, e o seu colega na Decathlon Matthew Riccitello, o melhor jovem da Vuelta2025.



Embora não sejam candidatos à geral, os sprinters belgas Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) e Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), o australiano Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) e o francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step), o segundo ciclista mais vitorioso da época passada, são outros nomes sonantes desta edição.



Os quatro são inevitavelmente favoritos ao triunfo hoje em Tavira, ponto final dos 183,5 quilómetros da primeira etapa, que arranca às 12:00 em Vila Real de Santo António.



Os 167 ciclistas, de 24 equipas, 12 das quais no WorldTour, encontrarão a primeira das dificuldades da jornada ao quilómetro 98, em Marcador, enfrentando nova contagem de terceira categoria em Faz Fato aos 139,2 quilómetros.



O pelotão regressa a Vila Real de Santo António para os ‘pontos quentes’, um aglomerado de três sprints intermédios bonificados localizados entre o quilómetro 158,3 e o 159,4.



A já emblemática chegada à Avenida Zeca Afonso, em Tavira, está prevista para as 16:40.