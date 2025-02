Volta ao Algarve. Jan Christen continua a defender amarela em etapa derradeira

Nesta quarta etapa da 51.ª Volta ao Algarve, o grande vencedor foi o ciclista belga Milan Fretin (Cofidis), ao sprint, na chegada em Faro, tendo o suíço Jan Christen (UAE Emirates) conservado a liderança, logo à frente de João Almeida.



Fretin cumpriu os 175,2 quilómetros que ligaram Albufeira a Faro em 4:03.31 horas, superando sobre a meta o compatriota Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo e vencedor da tirada de sexta-feira, e o italiano Filippo Ganna (INEOS), terceiro.



Na geral, Jan Christen segue líder, com os mesmos quatro segundos de vantagem para o colega de equipa português João Almeida, segundo, enquanto o belga Laurens de Plus (INEOS), terceiro, reduziu de 13 para sete segundos a sua desvantagem para o comandante.



No domingo, disputa-se a quinta e última etapa, um contrarrelógio individual de 19,6 quilómetros, a ser disputado entre Salir e o Alto do Malhão, em Loulé.