Volta ao Algarve: Jasper Philipsen de regresso sete anos depois
O ciclista belga Jasper Philipsen, um dos melhores sprinters do pelotão, vai iniciar a época na 52.ª Volta ao Algarve, confirmou hoje a sua equipa, a Alpecin-Premier Tech.
O corredor belga, de 27 anos, regressará à 'Algarvia' sete anos depois de se ter estreado na prova com as cores da UAE Emirates, então 'escoltando' um jovem Tadej Pogacar, vencedor da geral.
Um dos mais explosivos e também controversos ciclistas do pelotão mundial, Jasper Philipsen conta com 58 vitórias no currículo, incluindo 10 em etapas da Volta a França e seis na Volta a Espanha, três das quais na última edição.
Primeiro camisola amarela do último Tour, aquele que é uma das estrelas da Alpecin-Premier Tech, a par de Mathieu van der Poel, vestiu a camisola verde no pódio final da 'grande' francesa em 2023 e ganhou a Milão-Sanremo em 2024.
A 52.ª Volta ao Algarve decorre entre 18 e 22 de fevereiro, tendo duas etapas vocacionadas para sprinters: a primeira, que liga Vila Real de Santo António a Tavira, e a quarta, disputada entre Albufeira e Lagos.
