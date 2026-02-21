Volta ao Algarve. Paul Magnier `bisa` na quarta etapa e Ayuso segue na liderança

A quinta e última etapa da Volta ao Algarve realiza-se no domingo, entre Faro e o Malhão (Loulé), depois de percorridos 148,4 quilómetros.

Albufeira vai receber final de etapa da Volta a Portugal em 2026

Magnier cumpriu os 175,1 quilómetros que ligaram Albufeira a Lagos em 3:58.38 horas, batendo sobre a meta o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo classificado, e o israelita Oded Kogut (NSN), terceiro.Na geral, o espanhol Juan Ayuso (Lidl-Trek) continua a liderar, agora com o tempo total de 12:31.21 horas, com o francês Paul Seixas (Decathlon) em segundo, a 14 segundos, e o português João Almeida (UAE Emirates) em terceiro, a 44.Albufeira vai acolher uma chegada da 87.ª Volta a Portugal, que se realiza entre 05 e 16 de agosto, foi hoje anunciado antes da partida para a quarta etapa da 52.ª Volta ao Algarve.Este regresso do concelho algarvio ao traçado da prova ‘rainha’ do calendário nacional insere-se na agenda da Cidade Europeia do Desporto de Albufeira.A última vez que o Algarve fez parte do percurso da Volta a Portugal foi em 2023, quando Loulé acolheu o final da terceira etapa.