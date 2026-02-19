Volta ao Algarve. Uma vertente mais dura da Fóia faz hoje primeira seleção na geral

O ponto mais alto do Algarve, situado a 900 metros de altitude, em plena serra de Monchique, culminará uma viagem de 147,2 quilómetros, com partida de Portimão, que previsivelmente destronará o jovem sprinter de 21 anos.





Créditos: voltaaoalgarve.com

Magnier lidera a geral com quatro segundos de vantagem sobre o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e o português Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), respetivamente segundo e terceiro.O triunfo na Fóia, no final de uma jornada que tem início marcado para as 12:45 e que inclui quatro contagens de montanha, a última das quais a coincidir com a meta, valerá, inevitavelmente, a liderança da geral.Depois de uma primeira fase tranquila, que inclui a meta volante de Paderne (29,6), o pelotão vê a estrada inclinar-se na terceira categoria da Picota aos 39,3 quilómetros.Já depois deste novo ‘ponto quente’, a inovação desta edição, o pelotão inicia os 8,9 quilómetros da subida à Fóia por uma nova vertente, mais dura, com pendentes de inclinação de 14%, com a chegada do primeiro ciclista à meta a estar prevista para as 16:35.A 52.ª Volta ao Algarve começou na quarta-feira, em Vila Real de Santo António, e termina no domingo, no alto do Malhão.