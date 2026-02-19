Mais Modalidades
Volta ao Algarve. Uma vertente mais dura da Fóia faz hoje primeira seleção na geral
Os candidatos à vitória na 52.ª Volta ao Algarve em bicicleta têm hoje o seu primeiro teste, na segunda etapa, que vai ligar Portimão ao alto da Fóia, com o francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a partir de amarelo.
O ponto mais alto do Algarve, situado a 900 metros de altitude, em plena serra de Monchique, culminará uma viagem de 147,2 quilómetros, com partida de Portimão, que previsivelmente destronará o jovem sprinter de 21 anos.
Magnier lidera a geral com quatro segundos de vantagem sobre o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e o português Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), respetivamente segundo e terceiro.
O triunfo na Fóia, no final de uma jornada que tem início marcado para as 12:45 e que inclui quatro contagens de montanha, a última das quais a coincidir com a meta, valerá, inevitavelmente, a liderança da geral.
Depois de uma primeira fase tranquila, que inclui a meta volante de Paderne (29,6), o pelotão vê a estrada inclinar-se na terceira categoria da Picota aos 39,3 quilómetros.
O segundo teste montanhoso será a terceira categoria em Alferce (101,7), que antecede outra terceira categoria em Casais, ao quilómetro 131,3.
Rumo ao ponto mais alto do Algarve, onde está instalada uma contagem de montanha de primeira categoria, o pelotão ainda encontrará as metas volantes de Casais (133,4) e Serenada (134,7).
Já depois deste novo ‘ponto quente’, a inovação desta edição, o pelotão inicia os 8,9 quilómetros da subida à Fóia por uma nova vertente, mais dura, com pendentes de inclinação de 14%, com a chegada do primeiro ciclista à meta a estar prevista para as 16:35.
A 52.ª Volta ao Algarve começou na quarta-feira, em Vila Real de Santo António, e termina no domingo, no alto do Malhão.