Volta: Bruno Silva transformou um autocarro na 'casa' da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua (C/FOTOS)

“Em casa dos meus pais, o trabalho sempre foi em móveis e estofos e eu sempre trabalhei nisso também a ajudar. Agora recentemente, há cerca de dois ou três anos, criei uma página nas redes sociais e uma empresa também de móveis. Então, surgiu a ideia, por causa disto da equipa também precisar de um autocarro, e é uma coisa que está com muita procura atualmente. E meti-me nesta aventura de transformar um”, contou à agência Lusa.



Bruno Silva procurou a viatura, comprou-a e “depois foi fazer toda a transformação”. “Em termos de serralheiro, mandei fazer, porque isso não faço, mas depois o restante, em termos de aplicação de painéis solares, de móveis, etc., fiz tudo eu em casa”, relatou.



Quem entra no autocarro da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua não adivinha as ‘dificuldades’ que o experiente corredor de 37 anos enfrentou: com várias tonalidades de cinza, um chão semelhante ao de um apartamento e estofos visivelmente confortáveis, parece uma casa sobre rodas.



“Isto é um processo um bocado complexo, porque foi o primeiro, e claro que todos os dias tinha uma surpresa, tinha que alterar alguma coisa. E o projeto que tinha feito era mais na cabeça do que no papel. O papel era só uns rascunhos. E foi assim que fui fazendo: ver qual é que era a melhor medida ou melhor situação para o nosso conforto”, detalhou.



Numa verdadeira jornada de ‘tentativa-erro’, Bruno Silva valeu-se da experiência de anos para fazer os móveis e também as casas de banho, preocupando-se em ‘construir’ duas para facilitar a vida aos ciclistas.



“Estamos aqui basicamente 45 minutos, uma hora antes da partida, então toda a gente quer ir à casa de banho. Ter duas facilita bastante. [Preocupei-me] em ter um bom chuveiro para tomarmos o banho e, depois, os lugares são bem cómodos, que é para todas as viagens”, enumerou.



Após anos numa modesta e emblemática caravana, os corredores da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua ainda estão a habituar-se ao conforto – numa breve visita, a Lusa comprovou que estes se esquecem que os bancos rodam e não precisam de estar de lado para ver o ecrã onde está projetada a etapa do dia, base da palestra dada pelo diretor desportivo Gustavo Veloso.



Esta foi mesmo uma história com final feliz: após concluir a sua missão, o ‘rei da montanha’ da Volta a Portugal de 2021 apresentou o resultado à equipa.



“Fiz uma proposta, porque sabia que eles andavam à procura de um autocarro e chegámos facilmente também a acordo. Felizmente, também veio para a minha equipa, assim também ando a desfrutar daquilo que fiz e é sempre bom”, disse, com um sorriso.



Depois de o terem chamado “de louco”, de dizerem que “não sabia o “que é que estava a fazer”, Bruno Silva acabou por receber os parabéns dos colegas.



“Quem conhece a Duarte Interiores, sabe que o Bruno é capaz disto e muito mais. Daqui a pouco, se calhar, faz um autocarro mesmo todo em madeira”, brincou João Matias, nomeando a empresa do seu colega e amigo.



O ‘capitão’ da formação ‘verde e branca’ acredita que os elementos da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua já precisavam de um autocarro, mostrando-se satisfeito por terem todos “mais espaço e condições”. “Não é que seja muito luxo, mas já merecíamos”, resumiu à Lusa.



Cumprida com sucesso a sua aventura, Bruno Silva admite que poderá passar por aí o seu futuro no pós-ciclismo.



“Tenho 37 anos e em épocas anteriores já estive para deixar isto. De um ano para o outro, ficamos sem equipa ou acontece algo e o ciclismo acaba. Temos sempre de precaver um bocado e, nesta fase, já estou a pensar um bocado no futuro e, se calhar, pode passar por aí: os interiores, móveis e, quem sabe, transformação de outro autocarro”, concluiu.