Volta chega à Senhora da Graça

A liderança de Afonso Eulálio (ABTF-Feirense), que aos 22 anos vestiu a camisola amarela após a etapa da Torre, é posta à prova antes do contrarrelógio final em Viseu, no domingo, com o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), vencedor em 2023, a segui-lo de perto.



Separados por 21 segundos, os dois têm-se marcado mutuamente, num pódio da geral que inclui também o espanhol Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), e hoje terão todos um ‘teste de fogo’.



A tirada sai da Maia e passa por Paredes, que recebeu o final da sétima etapa, para uma meta volante (27,7 quilómetros), seguido de outra em Amarante (63,2 km), numa primeira metade mais plana.



Na segunda fase, a subida de primeira categoria à Serra do Marão (93,1 km) vai logo selecionar os favoritos, seguindo-se uma quarta categoria no Velão (108,5 km) e nova primeira categoria no Barreiro (129,7 km).



Depois de descerem para Mondim de Basto, com meta volante aos 159,1 quilómetros, começa a ascensão ao Monte Farinha, que fará a seleção final no que toca aos primeiros lugares.



A 85.ª edição termina no dia seguinte, domingo, com um contrarrelógio de 26,6 quilómetros em Viseu a coroar o vencedor desta edição, em que Stüssi procura ser o primeiro desde 2015 a ‘bisar’ em edições consecutivas, enquanto Afonso Eulálio quer confirmar a surpresa.