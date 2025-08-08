Volta. Organização apela ao cuidado do público devido à situação de alerta

“A organização da 86.ª Volta a Portugal apela a todos os adeptos, e público em geral, que pretendam acompanhar ao vivo a passagem da caravana da prova para a necessidade do cumprimento integral das proibições determinadas pelo prolongamento da situação de alerta, devido ao risco de incêndio florestal”, lê-se no comunicado da organização.



O Governo renovou na quinta-feira a situação de alerta no país até 13 de agosto, devido ao risco de incêndio florestal.



A situação de alerta é justificada tendo como base dois motivos principais: a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.



“A Festa da Volta nunca, pela negligência de alguns incautos, deveria representar um acréscimo de preocupação para as autoridades e, em particular, para os milhares de homens e mulheres que abnegadamente travam a ingrata luta contra os incêndios”, salientam ainda os organizadores.



A 86.ª Volta a Portugal está na estrada desde quarta-feira e cumpre hoje a segunda etapa, uma ligação de 167,9 quilómetros entre Felgueiras e Fafe.



A prova ‘rainha’ do calendário nacional decorre até 17 de agosto, dia em que termina em Lisboa.