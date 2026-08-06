Volta: primeira etapa com final ‘traiçoeiro’ em Queluz





(Com Lusa)

O ciclista dinamarquês, de 26 anos, venceu o prólogo da corrida, na quarta-feira, em Lisboa, e lidera a classificação geral à partida para a tirada de 157,1 quilómetros, que inclui três metas volantes e duas contagens de montanha de terceira categoria nos últimos 50 quilómetros, antes de um troço final ‘traiçoeiro’ e da meta, localizada junto ao Palácio Nacional de Queluz, no concelho de Sintra.Com partida real marcada para as 13:40, na Praça José Máximo da Costa, na Lourinhã, os 119 ciclistas cruzam a primeira meta volante ao quilómetro 46,4, em Silveira, no concelho de Torres Vedras, e dois sprints intermédios separados por 400 metros, ao quilómetro 109, que atravessa o Palácio Nacional de Mafra.As principais dificuldades da tirada estão guardadas para os últimos 50 quilómetros com os corredores a terem de superar duas contagens de montanha de terceira categoria já no concelho de Sintra, em Montelavar, e em São Pedro de Sintra, a 19 quilómetros da meta, ‘palco’ de eventuais ataques que inviabilizem a chegada em pelotão compacto.Em caso de chegada ao ‘sprint’, o português Rui Oliveira (UAE Emirates), que é segundo da geral, a quatro segundos de Johansen, e ambiciona vencer uma etapa na Volta, tem hipóteses de vestir a camisola amarela, mas vários corredores e diretores desportivos já admitiram que os últimos quilómetros podem ‘partir’ a corrida e formar grupos mais pequenos.O português Rafael Reis (Anicolor-Campicarn) fecha o pódio, a sete segundos do camisola amarela, enquanto o bicampeão da prova, o russo Artem Nych (Anicolor-Campicarn) é quinto, a 14 segundos.