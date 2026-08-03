Volta. Tiago Antunes lidera Efapel e Giaimi a UAE Emirates nos pré-inscritos

De acordo com a lista partilhada hoje pela Federação Portuguesa de Ciclismo, o pelotão vai, em princípio, contar com 119 corredores, já que as 17 equipas presentes apresentam sete elementos pré-inscritos, com o dorsal número um a caber ao russo Artem Nych (Anicolor-Campicarn), vencedor da prova em 2024 e 2025.



Disposta a concorrer com a Anicolor-Campicarn pela camisola amarela, a Efapel atribuiu o dorsal número 61 a Tiago Antunes, quinto na Volta de 2025 e vencedor da Volta ao Alentejo e do Troféu Joaquim Agostinho, em 2026, e o 64 ao outro ciclista com pretensões à geral, o colombiano Jesús David Peña, quarto na Volta anterior e vencedor do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, neste ano.



Já a Feira dos Sofás-Boavista atribui o dorsal número 71, de chefe de fila, a Fábio Costa, segundo no Troféu Joaquim Agostinho em julho, e o 72 a Pedro Silva, sexto classificado na anterior Volta a Portugal, ao serviço da Anicolor-Campicarn.



Rui Carvalho aparece na lista de pré-inscritos com o dorsal 141, de líder da GI Group Holding-Simoldes-UDO, que inclui o colombiano Adrián Bustamante, 10.º da edição de 2025, e o espanhol Eduardo Pérez-Landaluce assume o número 151 na Óbidos Cycling Team, formação lusa em estreia.



Nas outras equipas portuguesas, não há surpresas, com Afonso Silva a assumir o número 81 na Tavira-Crédito Agrícola, João Matias o 101 na Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, Tomas Contte o 111 na Aviludo-Louletano-Loulé, Emanuel Duarte o 121 na Credibom-LA Alumínios-MarcosCar e Abner González o 131 na Feirense-Beeceler.



Quanto à UAE Emirates, única formação do principal escalão da UCI, o WorldTeams, presente na Volta, o italiano Luca Giaimi, vice-campeão de contrarrelógio do seu país, assume o dorsal 11, com o português Rui Oliveira, campeão olímpico de ‘madison’ em ciclismo de pista em Paris2024, a par de Iúri Leitão, a aparecer com o número 13.



Nas outras seis equipas estrangeiras em prova, o espanhol Carlos García Pierna, com o número 21, é teoricamente o líder da Burgos-Burpellet-BH, equipa espanhola do escalão ProTeams, tal como a Euskaltel-Euskadi, cujo chefe de fila será, em princípio, Txomin Juaristi, segundo da Volta de 2023, com o dorsal 31.



O israelita Itamar Einhorn é, aparentemente, o chefe de fila da suíça NSN Development Team, com o número 41, o brasileiro Henrique Avancini, com o dorsal 51, figura como líder da Localiza Meoo-Swift Pro Cycling, e o norte-americano Ethan Dunham surge com o número 91 na APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery, dos Estados Unidos, país de onde também provém a Meridian Racing p/b de La Uz, com o também norte-americano Jade Rohde a assumir o número 151.



Se se confirmar a participação dos 119 ciclistas pré-inscritos, a 87.ª edição da Volta a Portugal vai reunir mais oito corredores do que em 2025, quando o pelotão se fez a estrada com 111 elementos.