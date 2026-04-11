Voltregà garante lugar na final da Taça Europeia feminina de hóquei em patins

Num duelo entre catalãs, ambas as equipas entraram agressivas, mas com pouca eficácia no primeiro tempo, com o marcador a manter-se a zeros, ao intervalo.



O Voltregà entrou melhor na segunda metade e, aos 31, Alexia Bosch apontou o primeiro e único golo da partida, através de uma grande penalidade.



O Sant Cugat continuou a lutar até ao final, mas até foi o Voltregà quem esteve mais perto de aumentar a vantagem, com a guardiã Carla Batllé a negar por várias vezes o segundo golo.



A formação do Voltregà, que conta com seis títulos da Liga dos Campeões, alcança agora a final da segunda edição da Taça Europeia, na sua primeira participação.



No domingo, terão pela frente o vencedor da outra meia-final, entre a Sanjoanense e as alemãs do Cronenberg, que se disputará ainda hoje, a partir das 17:00, no Pavilhão dos Desportos, em São João da Madeira.