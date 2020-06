VOR65 "Racing For The Planet" vence Mirpuri Foundation Sailing Trophy

As condições de vento voltaram a roçar a perfeição para a segunda regata doque ligou Sesimbra a Cascais.





A embarcação Racing For The Planet confirmou o favoritismo e somou nova vitória: “Correu tudo bem. Fizemos uma boa largada e uma primeira bolina forte. Liderámos desde a primeira bóia e depois desfrutámos a trabalhar em equipa. Temos uma tripulação fantástica, não tivemos nenhum problema e estamos satisfeitos”, afirma Bernardo Freitas, um dos dois olímpicos nacionais, juntamente com Frederico Melo, que estão a bordo do Mirpuri Foundation – Racing For The Planet.



O segundo a cortar a linha em tempo real em Cascais foi o Green Eyes, de Paulo Mirpuri. António Fontes, que esteve na última edição da Volvo Ocean Race (VOR), é o skipper do Wally 105 e descreve como foi o este trofeu matitimo: “Foi divertido. Hoje estávamos à espera de mais vento mas acabou por não acontecer.”









Na classificação geral o primeiro lugar coube à embarcação da Mirpuri Foundation – Racing For The Planet, de Yoann Richomme foi o vencedor seguido do Sisi – The Austrian Ocean Race Project, de Gerwin Jansen.



Nas restantes classes, em ORC A triunfo do Rational – German Kitchens, de Miguel Bunte Graça, seguido do Super Açor Xis, de Gonçalo Vaz Botelho e do Pede Mar, de Rui Rijo Ferreira.



O Elixir/D-Loft, de Luís Raposo Veríssimo, foi primeiro em ORC B, com o Syone, de Nuno Neves e o Bamak, de Rodrigo Vargas-Zuñiga, nas segunda e terceira posições.