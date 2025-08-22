Vuelta. Damiano Caruso fratura mão e desfalca Bahrain-Victorius

“Infelizmente, Damiano Caruso não vai estar no arranque da primeira etapa da Vuelta em Turim amanhã [sábado]. O ciclista italiano de 37 anos sofreu uma fratura da sua mão direita, depois de, acidentalmente, ter escorregado no chão ontem [quinta-feira] à noite”, lê-se numa publicação da equipa nas redes sociais.



Damiano Caruso, quinto na última Volta a Itália, era um dos principais nomes da Bahrain-Victorius para a Vuelta deste ano, ao lado do compatriota Antonio Tiberi, sendo agora substituído pelo britânico Finlay Pickering.



Esta deveria ser a 22.ª grande Volta para Caruso, que tem como melhor resultado o segundo lugar no Giro de 2021, corrida que concluiu sempre no top 5 nas três últimas presenças (quarto em 2023 e quinto este ano).



O italiano iria participar pela sétima vez na Vuelta, com o nono posto de 2014 a ser a sua melhor prestação, tendo ainda um 10.º lugar na Volta a França de 2019.