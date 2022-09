Vuelta: Espanhol Ayuso segue em prova mesmo com teste positivo ao coronavirus

“Segundo os protocolos internos, Ayuso fez o teste da covid-19 com resultado positivo esta manhã. Está assintomático e, ao analisar a sua amostra PCR, concluiu-se que tinha um risco muito baixo de infeção, semelhante a outros casos como vimos na Volta a França deste ano”, lê-se em comunicado.



A equipa, que também inclui os lusos Rui Costa, Rui e Ivo Oliveira – este último igualmente ainda a correr a ‘Vuelta’ – declarou que a decisão de manter Ayuso na estrada foi tomada em conjunto com os médicos da corrida e os responsáveis da União Ciclista Internacional.



Ayuso encontra-se na quinta posição da classificação geral, a 4.53 minutos do líder, o belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl).



João Almeida é o português melhor colocado, no oitavo posto, a 7.18 minutos do topo.



A 13.ª tirada de 21 da prova espanhola disputa-se hoje, ligando Ronda a Montilla, num percurso de 168,4 quilómetros.