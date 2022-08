Vuelta: Jay Vine vence sexta etapa, Remco Evenepoel novo líder da geral

O ciclista australiano Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) venceu hoje a sexta etapa da Volta a Espanha, no alto de Pico Jano, à frente do belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl), segundo e novo líder da geral individual.