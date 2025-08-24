Vuelta. João Almeida feliz por sair “são e salvo” de dia caótico

“Foi um dia duro, um bocado caótico, com quedas, toda a gente muito nervosa. Felizmente conseguimos estar na frente numa boa posição. No final, demos tudo o que tínhamos, mas os outros foram mais fortes. Menos um dia nesta Vuelta em que se podia perder a Vuelta, mas conseguimos acabar sãos e salvos”, disse, em declarações à sua assessoria de imprensa.



Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) subiu à liderança da Vuelta, depois de se impor na primeira chegada em alto da 80.ª edição, no final de 159,5 quilómetros entre Alba e Limone Piemonte, em Itália, passando a ter quatro segundos de avanço sobre o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e seis sobre o francês David Gaudu (Groupama-FDJ), com João Almeida a ser 11.º, a 12 segundos, depois de ter sido quinto na tirada, a dois.



João Almeida não competia desde que abandonou durante a nona etapa da Volta a França, depois de ter caído dois dias antes.



“É bom estar de regresso à Vuelta e às corridas. Estes primeiros dias são sempre um choque ao corpo, mas vamos dando o nosso melhor e a tentar continuar a evoluir”, disse.



Na segunda-feira, ainda em Itália, os ciclistas da 80.ª edição da Volta a Espanha percorrem 134,6 quilómetros, entre San Maurizio Canavese e Ceres, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de quarta categoria.