Vuelta. João Almeida ganha dez segundos a Vingegaard no contrarrelógio

Numa etapa que foi encurtada para os 12,2 quilómetros, a luta pela camisola vermelha mantém-se. Filippo Ganna venceu e João Almeida ficou no terceiro lugar, a oito segundos do vencedor do dia.





Jonas Vingegaard fez mais dez segundos que o português e mantém João Almeida na luta pelo primeiro lugar. O ciclista de A-dos-Francos está agora a 40 segundos do dinamarquês que lidera a prova.





Ivo Oliveira, da equipa de João Almeida, fez o quinto lugar, a 11 segundos do líder.





Amanhã corre-se a 19.ª etapa da Volta a Espanha, numa tirada entre Rueda e Guijuelo.