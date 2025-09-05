Vuelta. João Almeida venceu a etapa rainha no Angliru
João Almeida venceu esta sexta-feira a etapa rainha da Volta a Espanha em bicicleta. O corredor português chegou em primeiro no Alto de L'Angliru e ganhou ao sprint ao líder da prova Jonas Vingegaard.
O ciclista das Caldas da Rainha percorreu a distância de 202,7 quilómetros em 4 horas, 54 minutos e 15 segundos, entre Cabezón de la Sal e o alto de L'Angliru.
Para além de ter ganho tempo ao dinamarquês da Visma, devido às bonificações, João Almeida cimentou o segundo lugar na prova e está agora a 46 segundos de Jonas Vingegaard.
A luta pela vitória final fica entre o ciclista português e Jonas Vingegaard.
Amanhã, sábado, a 14.ª etapa vai ter 135 quilómetros de extensão, entre Avilés e o Alto de La Farrapona. Serão duas as contagens de montanha, ambas de primeira categoria, a última a coincidir na meta.
Tópicos
João Almeida , Ciclismo , UAE Emirates , Vuleta , Espanha , Vencedor , Etapa Rainha , Angliru